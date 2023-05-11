Bahçelievler Belediyesi Bayburt İl,Şube ve Köy Derneklerimizin tümüne ses sitemi verdi.Bahçelievler’de Yirmi Bayburt Derneği bulunuyor.Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,Bahçelievler Kültür Merkezinde Bahçelievler’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanlarıyla Akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasında,Bu büyük Metropolde Sivil toplum kuruluşlarımızın kendi kültürlerini yaşattıklarını belirtti ve Başkanlara teşekkür etti.Bahadır ,Sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.Belediye olarak her daim sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Sivil toplum kuruluşlarına seslenerek,Hangi partiden olursanız olun,kime oy verirseniz verin ,ama şunu bilmenizi isterim ki ,tüm sorunlarımızı çözecek olan yine Recep Tayyip Erdoğan’dır dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasının ardından Sivil toplum kuruluşlarının Başkanlarını sahneye çağırarak duygu ve düşenceler ini aldı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Bayburt’u temsil etti.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahçelievler’de Derneklerin ofislerinin olacağı bir kültür Merkezi talepleri oldu.

Ses sitemlerini teslim etti.Program sonrası Sivil toplum kuruluşlarının Başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.