İstanbul'da Bahçeşehir'in gözde mahallelerinden Bahçekent’in büyüyen nüfusu taziye evi ihtiyacını artırdı. Vatandaşlar, Yavuz Sultan Selim Camii altı veya Kur’an kurslarının bu amaçla kullanılmasını istiyor.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Bahçeşehir’in gözde mahallelerinden Bahçekent, hızla artan nüfusu ve büyüyen sosyal ihtiyaçlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde mahalle sakinlerinin en büyük talebi ise acilen bir taziye evi inşa edilmesi.

Cenazelerini uzak bölgelere götürmek zorunda kalan Bahçekentliler, bu durumun kendileri için hem maddi hem de manevi bir yük oluşturduğunu belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden bu soruna acilen çözüm bulmalarını talep ederken, Bahçekentliler, taziye evi hayalini hem vatandaşların, hem de toplumun huzuru için bir an önce gerçeğe dönüşmesini istiyor.

"SOKAK ARALARINDA İHTİYAÇLARIMIZI GÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bahçekent’te yaşayan vatandaşlar, cenaze törenleri sırasında yaşadıkları zorlukları anlatırken, “Sokak aralarında ihtiyaçlarımızı görmeye çalışıyoruz. Devlet yetkilileri bize çare bulmalı. Artık uzaklara gitmekten yorulduk. Bahçekent’te bir taziye evine acilen ihtiyaç var” diyerek sıkıntılarını dile getiriyor. Mahalle sakinleri, özellikle Yavuz Sultan Selim Camii’nin alt katının veya Kur’an kurslarının taziye evi olarak kullanılabileceğini belirtiyor. “Cenaze olduğunda o güne mahsus bu mekanların taziye evi olarak tahsis edilmesi mümkün olabilir” diyen vatandaşlar, yetkililerden bu konuda adım atmalarını bekliyor.

NÜFUS ARTIYOR, İHTİYAÇLAR BÜYÜYOR

Bahçekent’in nüfusu her geçen gün artarken, mahalle sakinleri örf, adet ve geleneklerine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Vefat eden kişilere saygı gösterilmesi, dini ritüellerin yerine getirilmesi ve yakınlarını kaybedenlerin teselli edilmesi gibi gelenekler, toplumun vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını koruyor. Ancak nüfusun yoğunluğu nedeniyle taziye ziyaretleri büyük kalabalıklara ev sahipliği yapıyor.

Evlerin bu kalabalıkları kaldıramadığını belirten vatandaşlar, Taziye Evi isteklerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, yetkililerden bu konuda adım atmalarını istedi.

ESNAF, CAMİ İMAMLARI VE SİTE YÖNETİCİLERİ DE TALEBE DESTEK VERİYOR

Bu arada Bahçekent’teki esnaf, cami imamları ve site yöneticileri de taziye evi talebine destek veriyor.

Mahalle esnafından Ahmet Bey, cenaze olduğunda mekan sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken, Bahçekent'te ikamet eden Mustafa Hoca ise, “Yavuz Sultan Selim Cami altı veya Kur’an kursları bu ihtiyacı karşılayabilir. Yetkililerin bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz” görüşünü savundu.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU VE KAYMAKAM CEMİL ÖZGÜR ÖNEĞİ’NDEN OLUMLU ADIM BEKLENİYOR

Bahçekentliler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’nin konuya olumlu yaklaşacağına inandıklarını belirtiyor.

Mahalle sakinleri, “Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu’nun bu konuya el atacağına inanıyoruz. Kaymakamımız Cemil Özgür Öneği’nin de desteğiyle bu sorunun çözüleceğine inancımız tam” diyerek yetkililere seslendi.

Bahçekentliler, hayırsever iş insanlarından da destek bekliyor. Mahalle sakinleri, “İstanbul Valimiz Davut Gül başta olmak üzere, tüm yetkililerden ve hayırsever iş insanlarından bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Bahçekent’e bir taziye evi kazandırılması, hem bizi hem de gelecek nesilleri rahatlatacak” diyerek çağrıda bulundu.

Bahçekent’in hızla büyüyen nüfusu ve artan ihtiyaçları göz önüne alındığında, taziye evi talebi oldukça haklı bir beklenti olarak öne çıkıyor.