Bursaspor'un unutulmaz kalecilerinden Erhan Arslan'ın oğlu Emre Arslan da, teknik adam Batalla'nın mevcut teknik kadrosunun içinde yer alıyor.BURSA (İGFA) - Eski Bursasporlu milli kaleci, bir dönem Bursaspor’da Yılmaz Vural’ın teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak çalışan Erhan Arslan’ın oğlu Emre Arslan şu an Bursaspor un başındaki teknik direktörü Pablo Martin Batalla nın ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapıyor.

Babasının futbolculuk döneminde Vakıfköy'deki Bursaspor Tesisleri’nden içeri giren Emre Arslan, Bursaspor tesislerinde kalecilerden sorumlu teknik adam olarak görevini başarıyla sürdürüyor.

Liglerin en az gol yiyen ve namağlup takımı olan Bursaspor un kaleci departmanının başarısında kalecilerle birlikte Emre Hoca’nın da payı büyük.