Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Beldiyesi Aile Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen misafirler baba ocakları Bayburt'ta bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Pekmezci ise Bayburt'a daha önce hiç gelmemiş Bayburtluları baba ocaklarında ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirterek Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliği hakkında misafirlerine bilgi verdi. Pekmezci Daha sonra günün anısına kafile başkanına plaket takdim etti.

Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bayburt Tanıtım Filmi'nin izlenmesinin ardından misafirlerini Bamsı Beyrek Seyir Terası'na çıkaran Başkan Pekmezci onlara burada ikramda bulundu.

Bayburt'un eşsiz manzarasına karşı çaylarını yudumlama fırsatı bulan misafirler Başkan Pekmezciye teşekkür ettiler.