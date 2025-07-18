150 Evler Mahallesi’nde eş zamanlı olarak 4 ayrı ekiple sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi ekipleri, sokak sokak yürütülen çalışmalarda vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak adına sahada aktif olarak görev yapıyor.

Doğalgaz altyapı çalışmalarının teknik sürecinin tamamlanmasının ardından, bozulan tüm yollar, kaldırımlar ve taş döşemeler tek tek elden geçiriliyor. Tamiratlar titizlikle sürerken, tamamlanan alanlar yerinde incelenerek kalite kontrol süreçleri uygulanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin , "Ekipler, mahalle genelinde herhangi bir bozuk yol veya kaldırım bırakmadan çalışmalarını sürdürecek. Tamiratların ardından taş aralarına kumlama, genel temizlik (mıntıka çalışması) ve sokak yıkama işlemleriyle bölgedeki yaşam alanları daha düzenli ve konforlu hale getirilecek. 150 Evler Mahallesi sakinlerinin güvenli, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için sahadaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.