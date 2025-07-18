Kocaeli İzmit Belediyesi Kıbrıs gazilerimizden Mehmet Ali Zağlı ve Sait Battal Taştan’ı evlerinde ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi vatan uğruna fedakârlık göstermiş kahraman gazilerimizi unutmuyor. Bu kapsamda Dilovası ve Körfez’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve aileleri ziyaret edildi. Gerçekleştirilen anlamlı programda, Kıbrıs Gazilerinden Körfez’de ikamet eden Mehmet Ali Zağlı ve Dilovası’nda ikamet eden Sait Battal Taştan evlerinde ziyaret edilerek kendilerine minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

HÜRRİYET’İN SELAMLARINI İLETTİLER

Ziyarette, İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu İle Meslek Odası Ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhan Dayanç, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi görevlileri yer aldı. Heyet ayrıca Başkan Hürriyet’in selamları ileterek, gazilere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Gazi ziyaretleri program kapsamında önümüzdeki günlerde de devam edecek.