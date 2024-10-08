Finansal yatırım araçlarının reel getirilerine aylık ve yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi brütte en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Eylül ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,90, Euro yüzde 0,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,93, DİBS yüzde 1,06, Amerikan Doları yüzde 1,80, ve BIST 100 endeksi yüzde 4,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Bu arada Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.