Aydıncık Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği bir süre önce binanın Kentsel dönüşüm kararıyla yıkılmasının ardından,yenilendi.Yeni Dernek Merkezine kavuşan Aydıncık Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği bu gün Eski Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Aydıncık Derneği Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Aydıncık Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Ali Durmuş açılışta yaptığı konuşmada Eski Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluna,Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’a açılışa katıldıklarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Eski Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Derneklerin önemine vurgu yaparak Aydıncık Derneği Başkanına ve üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Bayburt’un Ülkenin çimontosu olduğunu belirtti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir açılışta yaptığı konuşmada Bayburtlu hemşerilerimizden memnun olduklarını belirterek her daim siz değerli hemşerilerimizin yanında olacağız dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,açılışa katılımlarından dolayı Bakan beye ve Güngören Beleiye Başkanına teşekkürlerini belirtti.

Aydıncık Dernek yönetimi açılışta Misafirlerde çeşitli ikramlarda bulundular.