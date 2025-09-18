Great Place To Work®, 1,5 milyondan fazla çalışanın geri bildirimine dayanarak hazırladığı Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2025 listesini açıkladı. Bu yıl Avrupa genelinde 100 organizasyonun yer aldığı listede, Türkiye’den tek şirket olarak Organik Kimya, 52. sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Great Place To Work®, 1,5 milyondan fazla çalışanın geri bildirimine dayanarak hazırladığı Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2025 Listesini açıkladı.

Toplamda 2,7 milyonun üzerinde çalışanın temsil edildiği araştırmada, listeye dahil olma kriterlerini karşılayan şirketlerden 300 binden fazla çalışanın yanıtlarının değerlendirilmesiyle yapıldı. Liste; Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan 50-499 çalışanı bulunan şirketler arasından seçildi.

Şirketlerin listeye girebilmesi için Great Place To Work® Sertifikası™ sahibi olmaları ve kendi ülkelerindeki En İyi İşverenler™ listelerinde yer almaları gerekiyor.

Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, listeye giren organizasyonları tebrik ederek, söz konusu araştırmada; güven, yenilikçilik, şirket değerleri ve liderlik gibi konulardaki çalışan geri bildirimleri dikkate alındığını belirtti. "Bu listeye dahil olmak, yalnızca iş sonuçlarıyla değil, çalışanlara değer veren, kapsayıcı ve güven temelli bir kurum kültürü inşa etmekle mümkün oluyor" diyen Toprak, "Avrupa’nın farklı ülkelerinden şirketlerin bu listede yer alması, çalışan odaklı yaklaşımların artık sadece yerel değil, global ölçekte de kurumların başarısında belirleyici hale geldiğini açıkça gösteriyor.Türkiye’den de şirketlerin bu başarıya ortak olması bizler için ayrıca gurur verici. Çalışan deneyimini merkeze alan uygulamaların artmasıyla birlikte, ülkemizden daha çok kurumun bu listelerde yer bulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Avrupa’nın En İyi Küçük ve Orta Ölçekli İşverenleri 2025 – İlk 10: