Mudanya, Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri’ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döküyor. Mudanya Belediyesi, tüm sporculara başarı diledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesi, triatlon heyecanına sahne oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mudanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri, görkemli bir startla başladı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan yarışlar, Mudanya’nın eşsiz doğasında sporcuları bir araya getirdi.

Uluslararası ve yerel sporcuların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne olan yarışmalar, Mudanya’nın sahil şeridi ve doğal güzellikleri, triatloncular için hem zorlu hem de büyüleyici bir parkur sunuyor.

https://twitter.com/MudanyaBel/status/1972202323876385206

Şampiyona ve finallerin ödül töreni, gün sonunda gerçekleşecek.