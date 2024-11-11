Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde sevdiği türkülerle anılacak. İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86. yıl dönümünde sevdiği türkülerle anacak. 12 Kasım Salı günü saat 20.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Atatürk’ü Anma Konseri’nde “Bülent Kılıçaslan-Türkü Diyenler Korosu” sahne alacak. Atatürk’ün en sevdiği türkülerin seslendirileceği programda Bakırköylüler, Atatürk’ü yad edecek.
Atatürk’ün sevdiği türküler Bakırköy’de söylenecek
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86 yıl dönümünde sevdiği türkülerle anılacak
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde sevdiği türkülerle anılacak. İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86. yıl dönümünde sevdiği türkülerle anacak. 12 Kasım Salı günü saat 20.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Atatürk’ü Anma Konseri’nde “Bülent Kılıçaslan-Türkü Diyenler Korosu” sahne alacak. Atatürk’ün en sevdiği türkülerin seslendirileceği programda Bakırköylüler, Atatürk’ü yad edecek.
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