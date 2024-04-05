Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'ta, oruçlu sporcular soğuk havaya, yağmura, çamura aldırış etmeden cirit oynadılar. Açlığa, susuzluğa meydan okuyarak iftar öncesi cirit oynayan sporcular, keyifli vakitler yaşattılar.

21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, dostluk maçı oynamak için iftar öncesinde bir araya geldi. 40'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan müsabakada ciritçiler izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç sundular.

Müsabakada kaybeden olmazken, maçın kazananı yine dostluk oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta, buz gibi havada cirit oynayan sporcuların cirit sevdasının önüne ne kar, ne yağmur, ne de çamur geçebildi.

Soğuğun yüzleri adeta bıçak gibi kestiği havada oruç nedeniyle ağızları kuruyan sporcular, devre arasında dinlenerek, maça kaldıkları yerden devam ettiler.

Ata sporu ciriti her alanda, her şekilde yaşatmaya özen gösterdiklerini vurgulayan atlı cirit kulübü oyuncuları, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söylediler.