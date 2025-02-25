Artvin’de, emniyet ve jandarma birimlerince 1 Ocak - 24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 56 bin araç kontrol edildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşların can ve mal güvenliği için trafik denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

İl genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından 1 Ocak - 24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 5 bin 91 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“56 bin 68 araç kontrol edildi, hız ihlalinde bulunan 1305, seyir halinde cep telefonu kullanan 1011, hatalı sollama yapan 525, periyodik muayenesini yaptırmamış 346, emniyet kemeri kullanmayan 255, sürücü belgesiz araç kullanan 128 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 67 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 5 bin 91 araç ve sürücüye işlem yapıldı.”

Ayrıca açıklamada, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarıldı, can ve mal güvenliğinin riske atılmaması istendi.