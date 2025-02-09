Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" yapıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nin koordinesinde Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi'nin katkılarıyla Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bin 370 rakımlı köyde düzenlenen güreşlere Artvin, Tokat, Erzurum, Samsun ve Çorum'dan 80 sporcu katıldı.

Toplamda 105 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde sporcular ağırlıklarına göre yıldızlar ve büyüklerde 10 kategoride güreşti.

28'inci Kar Üstü Karakucak Güreşlerinin baş pehlivanı güreşlere Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım oldu.

Kar üstünde gerçekleştirilen güreşlerde, yıldızlarda 35 kiloda Mehmet Can Biber, 45 kiloda Batuhan Çınar, 50 kiloda Halil İbrahim Pekmez birinci oldu.

Büyüklerde 55 kiloda Ahmet Sucu, 65 kiloda Hasan Bircan, 70 kiloda Muhammet Ali Kesti, 75 kiloda Ali Burak Toy, 80 kiloda Samet Kaya, 90 kiloda da Bekir Demirtaş şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Artvin Valisi Turan Ergün, güreşlerin 300 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade ederek, etkinliğin bu kültürü yaşatmak adına önem arz ettiğini söyledi.

Kar üstü güreşlerinin Türkiye'de Şavşat'a özgü bir kültür olduğunu kaydeden Ergün, "Sadece bize özgü. Şavşat'ın güzel coğrafyasını tanıtmak adına çok önemli bir organizasyon. Birçok paydaşla bu etkinlik yapılıyor. İnşallah kapsamlı daha profesyonel ve uluslararası seviyede bir organizasyona dönüştürülecek gelecek yıllarda. Artvin'in tanıtımına büyük katkı sağlayan bu festivalle ata sporumuzu da yaşatıyor olmaktan mutluyuz" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da kar üstü güreşlerinin ilçenin önemli bir kültürü olduğunu söyledi.

Kendisinin de gençliğinde kar üstünde güreştiğini kaydeden Aydın, "Şavşat'ın birçok evladı, yiğidi bu meydanlarda güreş yapmıştır. Bu geleneği burada yaşatıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu uluslararası düzeyde Kar Üstü Dünya Şampiyonası olarak yapmayı amaçlıyoruz. Kar üstü karakucak güreşleri Şavşat'ın kış turizminde önünü açacaktır. Bu etkinliğimizin Türkiye'de hatta dünyada başka bir örneği yoktur. Bu etkinliğimizi daha da büyütüp Şavşat'ın değeri haline getireceğiz" diye konuştu.

Güreşleri izleyen Can Kayabaşı, aslen Şavşatlı olmasına rağmen İstanbul’da yaşadığını ve her yıl fırsat buldukça kar üstü karakucak güreşlerini izlemek için festivale geldiğini söyledi.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla geldiğini kaydeden Kayabaşı, "Burası aynı zamanda benim köyüm. İlçede festivaller olduğun da yaz kış demeden geliyoruz. Burada eğleniyoruz" dedi.

Samsun'dan güreşlere katılarak 65 kiloda Şampiyon olan Hasan Bircan da karakucak ve geleneksel güreş dalında milli sporcu olduğunu ifade ederek, "Buraya davet edildik. İlk defa kar üstünde güreştim. Güzelmiş zevkliymiş. Gelecek yıllarda yeniden gelmek istiyorum. Hem karla hem de rakibinle mücadele ediyorsun. İlk kar güreşimde de birinci oldum. Mutluyum. Karda dengede durmak işimizi zorlaştırıyor. Ayaklarımız kayıyor. Yağlı güreş gibi bir şeydi bizim için. Çok keyif aldım" diye konuştu.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilnesiyle sona erdi.