İzmir'in Seferihisar ilçesi Orhanlı Köyü’nde yangından zarar gören Yürük ailesine, Artemis Lions Kulübü “Umut Yeşerten Eller” projesi kapsamında yardım eli uzattı. Kulüp, ailenin keçileri için yem ve yanan ağılın yeniden inşası için kereste temin ederek dayanışma örneği sergiledi.e Anlamlı DestekİZMİR (İGFA) - İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü’nde yaşanan yangında büyük zarar gören Yürük ailesine, Artemis Lions Kulübü destek oldu.

Yangında evi hasar gören ve geçim kaynağı olan keçilerini kurtarmak için mücadele eden dört çocuk babası Osman Yürük (56), yangın sırasında lastik çizmesinin yanarak ayağına yapıştığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Yürük, çevrede ormanlık alanın yanması nedeniyle keçilerinin, özellikle yavruların ve hamile olanların beslenme güçlüğü çektiğini, acil yem ve ağıl yapımı için malzeme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

KEÇİLERE YEM, AĞILA KERESTE

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç öncülüğünde harekete geçen kulüp, aileyi köyde ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Seferihisar İlçe Tarım Kooperatifi’nden temin edilen yem çuvalları aileye teslim edilerek keçilerin acil beslenme ihtiyacı karşılandı. Ayrıca, yanan ağılın yeniden inşası için İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nın desteğiyle kereste yardımı sağlandı.“Dayanışma Ruhu Önemli”Yardımlar karşısında büyük mutluluk duyan Yürük ailesi, Artemis Lions Kulübü’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kulüp Başkanı Hatice Güleç, “Zor zamanlarda insanlara el uzatmak ve dayanışma ruhunu canlı tutmak çok kıymetli. Orhanlı’daki mağdur aileye bir nebze olsun nefes aldırmayı hedefledik. Bu dayanışma örneği, toplumun birbirine kenetlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi.