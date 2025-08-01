70 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirilşdi. 940 şüphelinin yakalandığını operasyonalra bin 420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde son 10 günde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların detaylarını açıkladı.

Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Adana, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Antalya ve daha birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 940 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, 1.420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1951140692467601521

Operasyonların düzenlendiği iller arasında Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya ve daha pek çok il yer aldı. Yerlikaya, operasyonlara katılan valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nı, İl Emniyet Müdürlerini ve polisleri tebrik ederek, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” dedi.

Bakan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.