Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konut arsası ve iş yeri kampanyasındaki son durumu ve detayları paylaştı. En çok merak edilen konular arasında yer alan konut arsası ve iş yerlerinin illere göre dağılımı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundan Başkan Erdoğan, konut arsası ve iş yeri kampanyasıyla ilgili son durumu paylaştı. En çok merak edilen konular arasında yer alan başvuru şartları ve konut arsası ve iş yerlerinin illere göre dağılımı belli oldu.

Proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvurular, 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Arsalar için başvurular e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden, iş yerleri için ise e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı konut arsası ve iş yerlerinin illere göre dağılımı şu şekilde;