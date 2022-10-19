Kuran Kursu, Gençlik Merkezi, Dini-Hayır ve Sosyal Hizmetlerde kullanılmak üzere TDV Bayburt Şubesi ile Bayburt İl Müftülüğüne bağışlanan arsa ve bina protokolü, Vali Cüneyt Epcim’in katılımıyla imzalandı.

Baba Mükerrem Karabulut, arsasını, 4-6 Yaş Kur'an Kursu, ADRB Ve Diyanet Gençlik Merkezi yapılması şartıyla, oğlu Süleyman Karabulut ise 5 katlı 19 bağımsız bölümden oluşan (1+1) Apartmanını aynı amaçla Bayburt İl Müftülüğüne, imzalanan ikili protokolle bağışladılar.

Vali Cüneyt Epcim hayırsever baba oğula yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Mülkiye Başmüfettişi Vali Osman Kaymak, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bağışçılar Süleyman Karabulut ve Mükerrem Karabulut ile Din görevlisi Mehmet Battal katıldı.