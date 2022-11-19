Ağaçlandırma konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında Arpalıda fidan dikimi ve çevre temizliğine dikkat çekildi.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur:

Belediyemiz ve Yardımlaşan Gençlik Derneği ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz Doğayı koru geleceğe nefes ol temalı etkinliğimizde çocukların mihmandarı gençlik üyelerini Belediyemizde ağırlayıp ağaç dikme ve çevre temizliğine dikkat çeken bir çalışma yaptık.

Katkılarından dolayı Dernek Başkanımız Sn.Samet Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı Geleceğe Nefes kampanyası ile her yıl binlerce fidan bağışı ve dikimi gerçekleştiriliyor.

Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biride “çevre” duyarlığıdır.