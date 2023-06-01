Vali Epcim, askeri kışla inşaatında 1. Etap çalışmalarının tamamlandığını ve burada önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Bayburt'un en önemli yatırımlarından biri olan bu projenin, şehrin çok değerli kazanımlar elde etmesini sağlayacağını dile getiren Vali Epcim, askeri kışlaların buraya taşınması ve hatta bir Tugay konuşlanması düşünüldüğünü belirtti. Bu yatırımın Bayburt için büyük bir ekonomik girdi ve istihdam sağlayacağını ifade etti.

Vali Epcim, birinci etapta 550 milyonluk bu büyük yatırımın tamamlandığını memnuniyetle gözlemlediklerini söyledi. Projenin gerçekleştirilirken birçok çalışmanın yapıldığını belirten Vali Epcim, komando taburu inşaatı, karargâh binası, kafeteryalar ve koordinasyon binası gibi önemli çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Son olarak, Vali Epcim, bu projenin sadece Bayburt'un değil, aynı zamanda Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.