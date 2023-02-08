Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşandı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İl ve ilçelerimizden vatandaşlarımız yardımlarıyla bu felaketin yaralarını sarmaya uğraşıyor.

Arpalı Belediyesi İlk gün Afet bölgesinde çalışmalara katılması için Ekskavatör kamyon gönderdi.

Arpalıda Belediyenin ve vatandaşların topladığı yardımlar kamyonlara yüklenerek yardım bölgesine sevk edilmeye başladı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Vatandaşlarımızın çok duyarlı olduğunu ifade ederek,Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde yardım yapıyor.Toplanan yardımları Belediyemiz çalışanlarıyla birlikte yerine ulaştırıyoruz.

Bu kara günlerde birlik ve beraberliğimizin yaraların sarılmasında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.Yardım yapan tüm hemşerilerime en kalbi duygularla teşekkürlerimi ifade ediyorum.