Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla basılan, DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Selçuk: Bir UNESCO Kentine Disiplinlerarası Bakış-3” kitabının tanıtımı Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - 8600 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Efes Selçuk’un kültürel zenginliğini ve tarihsel önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla hazırlanan kitabın editörlüğünü Eda Avcı ve Çağdaş Sunna üstlendi.

EFES SELÇUK’U ANLAMAK İSTEYENLER İÇİN

Efes Selçuk’u turizm, gastronomi, kültürel miras ve girişimcilik gibi farklı disiplinler açısından incelemeyi hedefleyen kitabın tanıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi: “2019’dan bu yana Efes Selçuk’un bir bütün olarak algılayabilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Efes Selçuk’un 8600 yıllık kesintisiz tarihinden bahsederken, Efes Selçuk’un turuncundan, Efes Müzesi’ne kadar, kadın girişimcilerden Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne ve kooperatifleşmeye kadar Efes Selçuk’un aldığı Green Destination sertifikası almasını da sağlayan birçok başlıktan bahsediyoruz biz. Bu başlıkların her birine dair bu kitapta bir şeyler bulmak mümkün. Efes Selçuk’u anlamak isteyenlere çok değerli bir miras bırakıldığını düşünüyorum. Bu iş birliğini sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.”

BİLİMSEL BİR BAKIŞ AÇISI ORTAYA KOYUYORUZ

Kitaba katkı sağlayan isimlerden, DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Eda Avcı, üçüncü kez yayınlanan kitabın en önemli katkısının her ismin kendi gözünden Efes Selçuk’u anlatması olduğunu belirterek; “Turizmci, turizmci gözüyle; tarihçi, tarihçi gözüyle; gastronomiyle ilgilenen ya da gıda teknikeri olan bir kişi kendi perspektifinden yazdığında bilimsel bir bakış açısı ortaya koyuyoruz.” dedi.

Selçuk – Bir UNESCO Kentine Disiplinlerarası Bakış -3 kitabında, Selçuk-Efes Müzesi başlıklı yazısıyla katkı sunan Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, 1975 yılında Ayasuluk Kazısı'nda arkeolog olarak başladığı çalışmaları katılımcılara aktararak, kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇÖP ŞİŞİN 1864 YILINDA BAŞLAYAN HİKÂYESİ

Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi İrfan Yıldız, Efes Selçuk'un sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda gastronomik özellikleri ve sokak lezzetleriyle de dikkat çeken bir kent olduğunu belirtti. Yıldız, çöp şiş kebabının, 1864 yılında Osmanlı'nın ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu hattı üzerinden Anadolu’ya gelen İngiliz mühendislerin yemek arayışlarından bir yol üstü lezzeti olarak Efes Selçuk’taki yolculuğunu anlattı.

TURUNÇLAR KENTİN SİMGESİ

Selçuk İlçe Peyzajının Simgesi: Turunç başlıklı makalesi ile kitaba katkı sunan Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Barış Can Körükçü; “Buraya ilk geldiğimde dikkatimi çeken şey, bu kentin simgesi olarak gördüğüm turunç ağaçlarıydı. Bununla ilgili bir şey yapmak istemiştim ve bu kitap benim için bir vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

GİRİŞİMCİLİK, KADIN VE SELÇUK

Kitapta Girişimcilik, Kadın ve Selçuk başlıklı makalesiyle yer alan DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berrin Taşkan, Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü ve kooperatifçilik çalışmalarının Efes Selçuk’ta kadın girişimciliği açısından çok önemli projeler olduğunu belirtti.

Kağan Çağrı Karaca, Efes Selçuk turizmine farklı bir bakış açısı getiren Selçuk ve Çevresinin Astro-Turizm ve Gökyüzü Gözlemciliği Kapsamında Değerlendirilmesi başlıklı makalesiyle kitapta yer aldığını belirterek; “Şirince ve Meryem Ana’yı gökyüzü gözlemciliği kapsamında ele aldık. Keyifli bir okuma diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.