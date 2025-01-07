Arda Kıymaz, yeni şarkısı “Sorma Bana”yı müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sorma Bana, sanatçının okuduğu bir kitap üzerine düşünmesiyle başlayan ve zamanla şekillenen özel bir çalışma. Arda Kıymaz, herkesin hayatında zaman zaman hissettiği o sıkışmışlık duygusunu ve çıkış yolu arayışını, kendi deneyimleriyle harmanlayarak bu şarkıya aktardı.Şarkı sözleri, bestelenmesinin bir süre ardından yeniden ele alındı. Yaklaşık iki ay süren bu süreçte, sektördeki tecrübeli isimlerin de fikirleriyle şarkı olgunlaştı ve prodüksiyonunda önemli değişiklikler yapıldı.

ŞARKININ YARATIM SÜRECİ

Sorma Bana’nın prodüksiyonunda Berkay Aygör, bas gitarıyla eşlik ederken, aynı zamanda şarkıya önemli katkılar sağladı. Gitar ve vokaller, Arda Kıymaz’ın evinde kaydedilirken, davullar Berk Tekelioğlu tarafından stüdyosunda kaydedildi. Oğuzcan Bilgin ise trompet performansıyla şarkıya bir dokunuş daha ekledi.

Miks süreci Arda Kıymaz tarafından yürütüldü. Daha önce Palavra şarkısında da birlikte çalıştığı Barış Ergün, stem mastering görevini üstlendi.

Duygusal derinliği, özenle hazırlanmış sözleri ve güçlü prodüksiyonuyla müzikseverleri etkisi altına almayı hedefleyen “Sorma Bana”yı tüm dijital platformlarda dinlenebilir, lirik klibini On Air YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

