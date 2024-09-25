Karabağlar Belediyesi’nin yoğun ilgi gören Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası bu yaz aylarında 40 bin kişiyi ağırlayarak, yine İzmir'in gözdesi oldu. Sonbahar nedeniyle kapılarını kapatan tesis gerek temizliği, gerekse ulaşım kolaylığı ve sunduğu hizmetler nedeniyle tercih ediliyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, haftanın 7 günü açık tutulan tesislerden, sürekli hijyen ve güvenlik kontrolü yapılmasından ötürü özellikle ailelerin gönül rahatlığıyla yararlandığını söyledi. Başkan Kınay, gelecek yıllarda da bu hizmetleri daha da geliştireceklerini, kaliteyi bozmadan ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Kınay ayrıca bu yıl havuzlarda 7-12 yaş çocuklar ile özel gereksinimli çocuklar için ilk kez yüzme kursları düzenlediklerini hatırlatarak, “Kısa sürede yoğun ilgi gören bu kurslara gelecek yıl daha kapsamlı şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.