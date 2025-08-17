Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara’daki plajlarında verdiği hizmetle, Antalyalılardan tam not aldı.ANTALYA (İGFA) - Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bulunan EKDAĞ 1 No’lu ve EKDAĞ 3 No’lu plajlarla birlikte Lara Sahili’nde bulunan EKDAĞ 2 No’lu plajlar sunduğu kaliteli hizmetlerle Antalyalıların ve turistlerin bu yaz da gözdesi oldu. Sunduğu kaliteli hizmet, uygun fiyatlı yiyecek, içecek, şezlong, şemsiyeler ve temiz oluşuyla ilgiyi üzerinde toplayan plajlar, sürekli hazır halde bulunan cankurtaran ve robot cankurtaranlarla da halka güven teşkil ediyor.

ZENGİN YİYECEK İÇECEK MENÜSÜ

Aileler için özel localarla huzurlu ve rahat bir ortam sunan plajlar, sunduğu zengin yiyecek ve içecek menüsüyle de ziyaretçilerin damak tadına hitap ediyor. Kafeterya bölümünde tost, sandviç, pizza gibi birçok yiyecek çeşitlerinin yanında soğuk içecekleri ve kahve çeşitleriyle de zengin ve kaliteli bir menüyle hizmet sunuluyor. EKDAĞ Plajlarında hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran misafirler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, plajların şehrin yaz turizmine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.