Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde yer alan ve Akseki ile Manavgat’ı birbirine bağlayan Oymapınar Barajı çevresindeki grup yollarında asfalt çalışması başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Oymapınar Barajı çevresindeki grup yollarında asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Akseki ile Manavgat’ı birbirine bağlayan bu güzergâh, turizm açısından önemli bir geçiş noktası.

BARAJ GÜZERGÂHINDA KONFORLU ULAŞIM

Çalışmalara önce altyapı ile başlandığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir “Bu yolun en önemli özelliği, Oymapınar Barajı’nın çevresinde yer alması ve turizm açısından önemli bir güzergâh olması. Önce altyapısını tamamladık, ardından stabilize çalışmasını gerçekleştirdik. Bugün de sathi kaplama yöntemiyle asfalt serimini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 2.5 kilometrelik kısmı tamamlanan yolda, Güzelyalı bağlantısıyla birlikte toplam uzunluğun 6 kilometreye ulaşacak.

GÜZELYALI MAHALLESİNE ALTENATİF YOL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde grup yoluna alternatif 3 km’lik yeni açılan yolun altyapı çalışmasını da tamamladı. Program kapsamında sathi kaplama asfalt öncesinde yolda genişletme, sıkıştırma ve dolgu yapıldı. Toplamda 3 km altyapı çalışması tamamlanan yola kısa sürede içerisinde asfalt dökümü yapılacak.