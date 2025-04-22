Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkanlık makamını Atatürk İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Ecrin Yetgin’e devretti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Küçük Başkan Yetgin, 23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen devir teslim töreninde, geleceğe dair hayallerini ve isteklerini büyük bir özgüvenle dile getirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kumluca’da da makam devir töreni, 23 Nisan'ın neşesi, maneviyatı ve coşkusuyla taçlandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de saygı ve minnetle anıldı.