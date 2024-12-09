Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin iklim krizinin 2050 yılında Antalya’yı nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı ‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı’nda ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun son çalışması‘Sular Bulanmadan’ isimli son belgeseli Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Yaşamın kaynağı suyun tükenmekte olduğuna dikkat çeken ve su seferberliği için çağrıda bulunan ‘Sular Bulanmadan’ belgeselinin çekimleri Söke Ovası, Aydın, Manisa, Demirci, Konya Karapınar’da yapıldı.Belgesele ünlü Rus Yazar Dostoyevski’nin “Tabiat bir aynadır hem de aynaların en parlağı” sözüyle başlayan Tekelioğlu, belgeselinde su kriziniçiftçilerin gözünden ele aldı. Belgeselde ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik korunurken aynı zamanda üreticiyi destekleyen tarım ve su politikalarının gerekliliğine dair vurgular yapıldı.

Belgesel çekimi sırasındayaşadığı gözlemleri seyirciyle paylaşan Tekelioğlu, beklediklerinden çok daha büyük oranda bir su kriziyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı, çiftçilerinsusuzluk ve kuraklıkla olan mücadelesini dile getirdi. Tekelioğlu, herkesi su konusunda duyarlı ve tasarruflu olmaya davet ederken “Çiftçiler ciddi bir emek, ciddi bir bedel, ciddi bir alın teriyle gıdalarımızı önümüze getiriyorlar. Sizden ricam şudur. Pazarlarda gördüğünüz çürük ürünleri atmayın, kenarını keserek tüketin. Biz daha iyisini talep ettikçe onlar daha iyisini üretebilmek için daha da zorlanıyorlar” diye konuştu.