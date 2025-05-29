Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, nisan ayında 11 bin 682 başvuru alırken yüzde 94,48 memnuniyet oranına ulaştı.ANTALYA (İGFA) - İlçe sakinlerinin en çok başvurduğu hizmetler ise evde bakım ve sağlık hizmetleri ile sıfır atık projeleri oldu. 2014 yılından bu yana hizmet veren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanallarıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikâyetlerini çözüme kavuşturuyor. Nisan ayında yapılan başvuruların yüzde 82’si 7/24 hizmet veren 444 80 07 çağrı merkezi üzerinden gerçekleşirken, diğer başvurular CİMER, sosyal medya, belediye web sitesi ve belediye fuaye alanındaki başvuru masasından geldi.

SAĞLIK VE ÇEVRE HİZMETLERİNE YOĞUN TALEP

En çok başvuru alan birim Sağlık İşleri Müdürlüğü oldu. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 285 başvuru kaydedildi. Bunu, 2 bin 14 başvuru ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü izledi. İlçe sakinleri, işyerinden ambalaj atıklarının toplanması, Çevreci Komşu Kart ile tekstil ve yağ atıkları gibi çevreci uygulamalardan yararlanmak için belediyeye başvurdu.

EN ÇOK BAŞVURU GÜZELOBA’DAN

Tüm başvuruların profesyonel ekiplerce titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Güzeloba Mahallesi’nden geldi. 947 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi’ni, 559 başvuru ile Çağlayan Mahallesi ve 528 başvuru ile Şirinyalı Mahallesi takip etti.