Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Doğa için buluşuyoruz’ temasıyla düzenlediği ‘Çevre Haftası Şenliği’ kapsamında ilkokul öğrencileri tarafından İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kıyı temizliği yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Çevre Haftası Şenliği’, kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle sürüyor.

‘Doğa için buluşuyoruz’ temasıyla hazırlanan programlar kapsamında Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama Yapım Şube Müdürlüğü tarafından İznik İnciraltı Halk Plajı’nda atık toplama etkinliği düzenlendi.

Kıyılardaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe, İznik Elbeyli İlkokulu öğrencileri katıldı. Minik gönüllüler ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı. Sahil temizliğinin ardından minikler sahilde Çevre Andı okuyarak şarkılar söyledi.

Sahil temizliği sonrasında öğrenciler, İznik Bursa MBR Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi’ni gezerek, su artıma süreçlerini izledi.