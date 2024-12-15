Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye kreşlerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi ile hizmet içi eğitim protokolü imzaladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever, Çağlayan ve Soğuksu mahallelerindeki kreşlerden her yıl yaklaşık 550 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Uysal, “Bu çocuklar hepimizin çocukları, bu ülkenin geleceği. Daha önce de kısmi işbirlikleri gerçekleştirdiğimiz İstanbul Kültür Üniversitesi ile bu kez kapsamlı ve kurumsal bir işbirliği adımı atıyoruz. Amacımız, daha nitelikli hizmet sunarak çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak” diye konuştu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Toran ise erken çocukluk döneminin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Toran, bu dönemde çocuğa sunulan nitelikli eğitimin hem mevcut kırılganlıkların azaltılmasında hem de önemli fırsatların değerlendirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

“Nitelikli eğitimden kastımız; nitelikli personel, nitelikli eğitim ortamı ve nitelikli aile katılım çalışmalarıdır” diyen Prof. Dr. Toran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, Muratpaşa Belediyemizin kreş hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerimize periyodik hizmet içi eğitimler sunacağız. Hedefimiz, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek.”