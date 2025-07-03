Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi, 50. Yıl Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.