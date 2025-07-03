Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin Uğur Böcekleri Gündüz Bakımevi’nde başlattığı ücretsiz yaz okulları, 4-6 yaş çocuklara eğitici ve eğlenceli bir tatil sunuyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz yaz okullarını Uğur Böcekleri Gündüz Bakımevi Merkez Şubesi’nde başlattı.

Haftanın beş günü devam eden programda, uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yaz tatilini verimli geçiriyor.

Yaz okullarında yaş gruplarına uygun eğitici oyunlar, sosyal beceri atölyeleri ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların güvenli, sevgi dolu bir ortamda eşit imkânlarla eğitim alması önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.