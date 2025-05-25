Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adliye lojmanları yakınlarında bulunan Suriyeli bir ailenin yaşadığı işçi evi – sera evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Edinilen bilgilere göre, yangın akşam saatlerinde meydana geldi.

Evde anne, baba ve iki küçük çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında bölgede bulunan bir polis memurunun aile bireylerini hızla dışarı çıkararak canlarını kurtardığı belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası netleşeceğini açıkladı.