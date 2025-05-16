Antalya’nın Kumluca ilçesinde pazarcı esnafı, 14 Mayıs’tan bu yana süren eylem boyunca maruz kaldıkları hakaret ve ardından kesilen 8 000 TL’lik idari para cezalarına tepki gösteriyor.Mehmet ŞENTÜRK / Antalya (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde pazarcı esnafı, pazar yerinin bir bölümünün ihaleyle yeni hak sahiplerine devredilmesini protesto etmek amacıyla 14 Mayıs’tan bu yana eylem yapıyor. 14 Mayıs’ta oturma eylemi düzenleyen esnaf, 15 Mayıs’ta tezgahlarını açmasına rağmen satış yapmayarak tepkisini sürdürdü. Ancak bugün, Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından “hak arayışları” gerekçesiyle her bir esnafa 8 000 TL idari para cezası uygulandı.

ESNAFTAN ‘GÖZDAĞI’ VE HAKARET TEPKİSİ

Eyleme katılan pazarcılar, cezaların kendilerine “gözdağı” vermek amacıyla kesildiğini savunuyor. Esnaftan biri şu iddiayı dile getirdi:

“Bizi buraya Kumluca Belediyesi kanunsuz getirmedi. Paralarımızı topladı, öyle getirdi. Şimdi tehdit ve hakaretle çıkarmak istiyorlar. Zabıta ekipleri bize hakaret ve küfür etti. Böyle bir şey olmaz.”

Belediyeye tepki gösteren esnaf, zabıta personelinin kullandığı “sin kaf” gibi hakaret içeren sözlerin soruşturulmasını talep ediyor.

“25 MİLYON TL ÜZERİNE YATILDI” İDDİASI

Pazarcılar ayrıca, eski Başkan Mustafa Köleoğlu döneminde pazar yeri düzenlemesi için kendi aralarında topladıkları 25 milyon TL’nin akıbeti hakkında şüpheli açıklamalar yapıyor. Bir esnaf şu detayı paylaştı:

“Ceza yazarken ‘12’nci ve 13’üncü yer sizin mi?’ diye soruyorlar. Evraklarımızı gösteriyoruz; tüm pazarcıların ödeme planı ve resmi belgeleri mevcut. Kanunsuz işlem yapıyorlar, tebligatlar elimize ulaşmadan cezalar uygulanıyor.”