Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya kırsalında yağışlar nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.ANTALYA (İGFA) - Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması ve yolun güvenli hale gelmesi için iş makineleri ile çalışma yapıyor.

Alanya ve çevresinde üç gündür etkili olan yağmurun özellikle ulaşımda sorunlara neden olmaması için Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri gece gündüz mesai yapıyor.

Ekipler, Taşatan Yolu’nda yağışlar sonrası yola düşen taş ve kayaları iş makineleri ile temizleyerek yoldaki ulaşımı güvenli hale getirdi.

Diğer yandan Mahmutseydi, Bademağacı, Burçaklar, Yenice ve Gümüşgöze grup yollarında tıkanan büzler açıldı. Yağmur giderleri ve şarampollerde temizlik yapıldı. Ayrıca yola düşen ağaç ise iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.