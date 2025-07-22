Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında bütün itirazlara rağmen hayata geçirilen Boğaçayı Projesi’nin olduğu alanda yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Yaz mevsimiyle birlikte Boğaçayı’nda artış gösteren sucul bitkiler ile yüzey çöpleri çevre kirliliği, kötü koku ve sinek oluşumuna neden olmaması amacıyla her gün temizleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı’nda sucul bitki temizliğini haftanın 7 günü düzenli olarak gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Caretta” ve “Mavi Yengeç” isimli sucul ot kesme tekneleri ile yüzeydeki bitkiler kesiliyor, ardından iş makineleri yardımıyla karaya çıkarılarak çöp döküm alanına taşınıyor.

ÇALIŞMA KASIM AYINA KADAR SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, “Mayıs ayında başlayan ot temizleme çalışmalarımız Kasım ayı sonuna kadar, hafta sonları da dahil olmak üzere sabah 08.30’dan akşam 17.30’a kadar sürdürüyoruz. Otlar kesildikten sonra dağılmalarını önlemek amacıyla su yüzeyine bariyerler yerleştiriyoruz. Bu sayede, kesilen otların suya yayılması engelleniyor ve kepçeler yardımıyla karaya çıkarılarak çevre temizliği sağlanıyor” dedi.

ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Boğaçayı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, derenin doğal yapısına müdahale etmeden, kimyasal madde kullanmadan ve deniz suyunun içeri alınmadan tuzlanmayı engelleyerek çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yaz aylarında su seviyesinde yaşanan düşüşün çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çeken Atasoy, “Her yıl artan sıcaklık ve güneşin de etkisiyle bu otlar hızla büyüyor; zamanında müdahale edilmediğinde alg ölümleri, sinek üremesi ve su yüzeyinde bulanıklık gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle ekiplerimiz her gün yaklaşık 6 ila 8 ton arası ot hasadı gerçekleştirerek süreci hem çevresel hem bilimsel bir hassasiyetle yürütüyor” diye konuştu.

EKO SİSTEM TOPARLANMAYA BAŞLADI

Boğaçayı Bilim Kurulu’nun yılda iki kez toplandığını hatırlatan Atasoy, kurulun önerileri doğrultusunda, bölgedeki temizlik faaliyetlerini Boğaçayı doğal haline kavuşana dek sürdürmeye karar verdiklerini vurguladı. Son altı yılda yapılan düzenli çalışmalarla birlikte ekosistemin yavaş yavaş toparlandığına dikkat çeken Atasoy, göçmen kuşların sazlıklarda yuvalanmaya başladığını, biyoçeşitliliğin ve doğal yaşamın geri döndüğünü memnuniyetle gözlemlediklerini ifade etti.

BİLİM KURULU ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRECEK

Boğaçayı’ndaki çalışmaları hassasiyetle yürüttüklerini söyleyen Deniz ve Kıyı Yönetim Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım ise su seviyesinin azalmasından dolayı çalışmaların gittikçe arttığını ve zorlaştığını ifade etti.

Boğaçayı’nda ekosistem doğal yapısına kavuşana dek çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, “Bilim kuruluyla Kasım ayı gibi toplanarak durum değerlendirmesi yapacağız. Onların bize verdiği tavsiyeler doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

İş makinelerimizin Boğaçayı’nda temizlik yapabilmesi için derenin ağzını kapatarak su seviyesini yükseltiyoruz. Burada yapılan temizlik çalışmalarında birçok şeyle karşılaşıyoruz. Buraya atılan çamaşır makinesini de gördük, mobilya malzemelerini de gördük. Boğaçayı’nın eski doğal haline dönmesi için elimizden gelen gayrete herkesin destek olmasını istiyoruz” dedi.