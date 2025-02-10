Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Merkezleri’nde, “Kitap Kulübü” etkinliklerine giden kadınlar, kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezleri, katılımcılarına kitap sevgisi aşılıyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi Akasya’da Psikolog Şevval Aydın rehberliğinde gerçekleştirilen Kitap Kulübü katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Her ay düzenlenen etkinliklerde kadınların, projeyle birlikte farklı bakış açıları kazanması ve fikir alışverişinde bulunması sağlanıyor.

“KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANIYORUZ”

Kitap Kulübü’ne katılan Hatice Güler, etkinliğin kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, “Benim gibi kitap okumak isteyip okuyamayanlar veya kitabın sonunu getiremeyenler, giriş bölümünde takılanlar, sürekli mazereti olanlar ya da kitap okumak için zaman yaratamayan insanlar için bu Kitap Kulübü çok iyi oldu. Çünkü burada gelip yorum yapacağımız için o kitabı okumak zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu konuda istek de çok önemli. Yorumlarla birlikte fikir jimnastiği yapıyoruz, kitap okuma alışkanlığı kazanıyoruz” dedi.

“ANNE ŞEHİR MERKEZİ’NDEN ÇOK MEMNUNUM”

Kitap Kulübü’nün uzun vadede birçok kişiye fayda sağlayacağını düşündüğünü belirten Güler, “Hiç okuma alışkanlığı kazanamayan insanların dahi burada bu alışkanlığı kazanacağını düşünüyorum. Özellikle kendim okumayı istediğim halde kitaplığımda yarım kalmış kitaplarım duruyor. Ben çok mutluyum, çok memnunum. Bunu daha da geliştiririz, daha farklı illere ve toplumlara yayabiliriz. Anne Şehir Merkezi’nden çok memnunum. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Kitap okumanın kendisine birçok katkı sağladığını belirten Akduman, “Kitap okumamın hafızamı güçlendirdiğini, eleştirel düşünmemi geliştirdiğini ve değişik hayatları öğrenme isteği oluşturduğunu düşünüyorum. Kitap okuyarak vaktimi güzel değerlendirdiğimi hissediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Anne Şehir Merkezi’ndeki hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.