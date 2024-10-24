Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den ultrason paylaşımı!
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çift, son zamanlarda özel hayatlarıyla gündemde. 20216 yılında dünyaevine giren çift, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Hamilelikte 20. haftayı dolduran Atagül,...Devamı için tıklayınız
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