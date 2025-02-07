Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkent Ankara'ya sıçrayan sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Vali Vasip Şahin, Altındağ ilçesi Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin açılış töreninde konuştu.

Vali Şahin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçları, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerince sürdürülen tahkikat ve denetim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Vali Vasip Şahin, Altındağ ilçesi Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin Açılış Töreninde; Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçları, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla… pic.twitter.com/JfiFu1KHWt— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 7, 2025

Son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında gözlenen artış konusunda açıklamalarda bulunan Vali Şahin, il genelinde son zamanlarda 33 kişinin sahte alkollü içki sebebiyle hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Vali Şahin, üretim yaptığı belirlenen 32 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.