Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 26 Temmuz 2025’ten 30 Ağustos 2025’e kadar izin verilen alanlarda mangal kullanımı ve ateşli piknik yapmayı yasakladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörüsüyle alınan kararla, ormanların korunmasını hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, 10 Haziran 2025’ten itibaren ormanlık alanlara giriş yasağı uygulamasının ardından, artan yangın riskine karşı yeni bir karar aldı.

Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden 30 Ağustos 2025’e kadar, izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapmak yasaklandı.

Valilik, vatandaşlardan ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını istediği açıklamasında, “Vatandaşlarımızın bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz” denildi.