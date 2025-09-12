Türk müziğinin en özel seslerinden Sibel Can, EAT (Event Across Turkey) organizasyonu kapsamında Ankara Açıkhava’da sahne aldı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) -Ankara Cemiyet hayatı hanımlarından Uzman Doktor Miray Özlem Tümer, Ünlü Mimarlar Yemen İnciler ve Melda Şengil, WOC Cafelerin sahibi Nagihan Şahin ile özle bir şirkette üst düzey yönetici olan Gizem Özyurt Ünal, Ankara’da Senfonik Gecede Sibel Can’dan unutulmaz bir müzik şölenini izlemeye gelenler arasındaydı.

Sibel Can, konser boyunca hem yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını hem de Sony Music etiketli son albümünden “Pes”, “Fani” ve “Drama” gibi sevilen parçaları seslendirdi.

Tüm şarkılara eşlik eden Ankaralı hanımlar coşku dolu bir geceden mutlu ayrıldılar.

“An Epic Symphony Sibel Can” konseriyle başkentli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, zarif tarzı ve güçlü performansıyla büyük alkış topladı.

Sahneye Amor Gariboviç imzalı bir kıyafetle çıkan Sibel Can, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Konser aralarında dinleyicileriyle sohbet etmeyi de çok önemseyen ve her zaman onlarla sıcak bir iletişim kuran ünlü sanatçı, “Yine unutamayacağım bir gece… Ankaralı dinleyicilerimin sevgisi ve coşkusu her zaman bambaşka. Müzik her zaman ortak dilimiz” dedi.

Repertuarında türkülere de yer veren Sibel Can, Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” ve Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkılarını seslendirerek büyük ustalara saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmedi.