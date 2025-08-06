Ankara'da Keçiören Belediyesi, yaz mevsimini nostaljik bir atmosferle renklendirmek amacıyla Karargahtepe Mahallesi Anafartalar Parkı’nda açık hava sineması etkinliği düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde mahalle kültürünü canlandırmayı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen sinema etkinliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tüm ilçe sakinlerini “Bir yaz akşamı sineması ve sokak lezzetleri” programına davet ederek “Minderini al, gel!” çağrısında bulundu. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımının seyirciyle buluştuğu film, usta Yönetmen Ertem Eğilmez’in klasiklerinden “Mavi Boncuk” oldu. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının efsane isimlerinin yer aldığı film, izleyicilere nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Keçiören Belediyesi tarafından sinema gösterimi öncesinde dağıtılan patlamış mısır, el açması gözleme, nohutlu pilav, haşlanmış mısır ve tulumba tatlısı gibi ikramlar, halktan tam not aldı. Çocuklar için de Osmanlı macunu, pamuk şeker ve limonata gibi sürprizler hazırlandı.

Etkinliğe katılan Keçiörenliler, sıcak yaz akşamlarında farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, “Evde oturmaktan sıkılmıştık, hem film hem ikramlarla çok güzel vakit geçirdik. Bu etkinlikte karnımız da ruhumuz da doydu. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.