Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve Samsunlulara başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümet’te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapmış, 22, 23 ve 24. dönem Samsun Milletvekili ile önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Mustafa Demir’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1953023279599419571

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin” ifadeleriyle taziyelerini iletti.