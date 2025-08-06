Önce Aile Derneği, bu yıl “Yılın Rol Modeli Ödülü”nü sanatçı Eylem Erdem Uğurlu’ya verdi. Uğurlu, özellikle çocuk istismarı gibi toplumsal sorunlara dikkat çeken çalışmaları ve sanatını duyarlılıkla kullanmasıyla ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Mardin doğumlu sanatçı Eylem Erdem Uğurlu, müzikal yolculuğuna duygusal dokunuşlarla devam ediyor.

2019 yılında çıkardığı "Suçum Yok" isimli şarkısı ve etkileyici TedX konuşmasıyla çocuk istismarına dikkat çeken sanatçının ilk albümü "Yola Çıkmak", 2021 yılında Yolcu Sanat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Aynı isimli resimli çocuk kitabı ise Eylül 2020'de Nesin Yayınevi'nden çıkmıştı.

Önce Aile Derneği yetkilileri, Eylem Erdem Uğurlu’nun hem kişisel hikâyesiyle, hem de üretimleriyle istismar mağduru çocuklara cesaret ve umut aşıladığını, bu yönüyle örnek bir toplumsal figür haline geldiğini ifade etti.

2019 yılında yayımladığı “Suçum Yok” adlı şarkısı, TEDx konuşmaları, “Yola Çıkmak” isimli albüm ve çocuk kitabı ile geniş kitlelerde farkındalık yaratan Uğurlu; sanatın iyileştirici yönünü aktif biçimde kullanan nadir isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Törende konuşan Uğurlu, “Bir çocuğun susmaması, onun özgürleşmesi demektir. Sanat, bazen bir çığlık, bazen bir kucaklaşma olabilir. Ben sadece o sesi taşıyorum” dedi.

Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü okul birincisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü okul üçüncüsü olarak bitiren Eylem Erdem Uğurlu, kariyerine banka, aracı kurum ve piyasa araştırma firmalarında çalışarak başladı. Ancak 25 yaşında kurumsal hayattan ayrılarak müzikle daha yakından ilgilenmeye başladı.

Evli ve iki çocuk annesi olan sanatçı, hayatını seyahat eden, beste yapan, söz yazan, şarkı söyleyen ve çocuk kitapları yazan bir anne olarak sürdürüyor.