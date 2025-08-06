Yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu yaz aylarında kanser hastalarının beslenme düzeni, tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Türk Kanser Derneği gönüllüsü Uzman Diyetisyen Selin Zingin, yaz mevsiminde kanser hastalarının sağlıklı kalabilmeleri için dikkat etmeleri gereken beslenme kurallarını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kanser Derneği’nde gönüllü olarak görev yapan Diyetisyen Selin Zingin, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kanser hastalarının sıvı ve besin ihtiyaçlarında yaşanan değişimlere dikkat çekti.

Yüksek sıcaklıklar, terleme ve tedavi sürecinin yan etkileriyle birlikte iştah kaybı, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle beslenme planları, hem bağışıklığı desteklemeli hem de tedavi sürecine katkı sunmalıdır.

1. Sıvı Tüketimini Artırın Yaz mevsiminde terleme ile birlikte vücudun sıvı ihtiyacı artar. Günde en az 2–2.5 litre su tüketilmesi önerilir. Su içmeyi teşvik etmek için içerisine limon, nane, salatalık gibi doğal aromalar eklenebilir. Şekersiz bitki çayları sıvı alımına destek olabilir, ancak suyun yerini tam olarak tutmaz; bu nedenle su tüketimi öncelikli olmalıdır.

2. Mevsim Sebze ve Meyvelerini Tercih Edin Domates, semizotu, yaban mersini gibi yaz ürünleri; C vitamini ve antioksidan bakımından zengindir. Meyve tüketimi porsiyon kontrollü olmalı; günde 2-3 porsiyonu geçmemelidir.

3. Rafine Şeker Yerine Doğal Tatlılar Tatlı ihtiyacı hurma, fırınlanmış meyve gibi lifli ve doğal kaynaklarla karşılanmalıdır. Bu, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

4. Besin Hijyenine Dikkat Bağışıklığı zayıf bireyler, açıkta satılan ve çiğ tüketilen ürünlerden kaçınılmalı; yemekler taze hazırlanmalı, iyi pişirilmeli ve uygun koşullarda saklanmalıdır.

5. Hafif ve Sık Öğünler Tercih Edin Günde 4-6 küçük öğün sindirimi kolaylaştırır ve iştahın korunmasına yardımcı olur. Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

6. Kemoterapi Alanlar Dikkatli Olmalı Tat ve koku değişiklikleri iştahı etkileyebilir. Bu durumda soğuk ve kokusuz yiyecekler tercih edilebilir. Bitkisel takviyeler yalnızca doktor onayıyla kullanılmalıdır.