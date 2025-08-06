Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve halk sağlığı odaklı çalışmaları meyvesini veriyor. Mevcut durumda Altınordu ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı ve Kumbaşı Halk Plajı ile 2 adet Mavi Bayrak ödüllü plaja sahip olan Ordu, 2025 yılında bu sayıyı 3’e çıkardı.ORDU (İGFA) - Gülyalı ilçesinde bulunan Mavi Dünya Halk Plajı da Büyükşehir Belediyesinin yenileme çalışmaları sonrası 2025 yılında Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

En seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak, Ordu’da bu yıl da yerini koruyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarla Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı ile Kumbaşı Kumsalı Plajı ile 2025 yılında ödül almaya hak kazanan Gülyalı ilçesindeki Mavi Dünya Plajı Mavi Bayrak programından sorumlu Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan (TÜRÇEV) tam not aldı.

Büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Ordu plajları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sezona titizlikle hazırlandı. Ekiplerce düzenli olarak temizlenen, yeni soyunma kabinleri, WC’leri ile donanımlı hale getirilen, engelli bireylerin denize kolaylıkla girmesini sağlamak için engelli rampaları oluşturan ve vatandaşların can güvenliği için can kurtarma hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın verdiği “Mavi Bayrak” ödülü ile başarısını taçlandırdı.

DİĞER PLAJLARDA DA MAVİ BAYRAK HEDEFLENİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi diğer plajlarda da “Mavi Bayrak” ödülünü alarak şehirdeki bu tür plajları arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda; denize kıyısı bulunan Gülyalı, Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçelerimizde bulunan 23 plajda genel çevre temizliği ve kumsal temizliği ile birlikte soyunma kabini, duş, tuvalet, çeşme, engelli rampası, gözetleme kulesi, çöp kovası gibi yapıların yerleştirilmesi, bu yapıların bakımı, onarımı ve temizliği çalışmaları da Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olma özelliği taşıyor. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olarak öne çıkıyor. Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil ediyor. Marinalar için deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik gösteriyor. 2007 yılından bu yana yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yönetimi olmak üzere sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanıyor.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 51 ülkede uygulanıyor.

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülürken her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil ediliyor. FEE programları yalnızca sivil toplum kuruluşlarınca yürütülürken Türkiye’de ise bu görevi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) üstleniyor.