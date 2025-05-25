Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları kapsamında ilçedeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencilerine “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre bilincinin önemi anlatıldı.

Sıfır atık kavramı ve bu uygulamanın çevreye nasıl katkı sağladığı anlatılarak atıkların doğru bir şekilde yönetilmesiyle doğal kaynakların korunabileceği vurgulandı.

Öğrencilere atıkların sınıflandırılması, geri dönüşümün önemine dair detaylı bilgiler aktarılırken organik atıklar, tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar gibi farklı atık türlerinin çevre üzerindeki etkileri üzerinde duruldu.

Öte yandan eğitimde Keçiören Belediyesi’nin ilçenin çeşitli noktalarına ve okullara yerleştirdiği atık geri dönüşüm kutuları uygulaması ile öğrencilerin çevre dostu alışkanlıklar edinerek ilçedeki geri dönüşüme sağlayacakları katkının önemine dikkat çekildi.