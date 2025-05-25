Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Tören öncesinde kamikaze dron gösterisini izleyen Bakan Tekin, bazı kategorilerdeki son yarışların startını verdi.KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın da bu felsefinin doğal ürünü olduğuna dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bünyesinde her yıl büyük heyecan ve özveriyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirterek, "Açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Sizleri bu heyecanla görmekten dolayı inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanımızı paylaşan öğretmenlerimizi görünce mutluluğumuzu onlarla paylaşmaya çaba sarf ettik. Arkanızda size destek olan velileri gördükçe mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ARTIK OKULLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİLERİ BECERİYE DÖNÜŞTÜREBİLECEKLERİ BİR ALANA DÖNÜŞTÜ"

Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmenin ve vermenin çok ötesine geçtiğini dile getiren Bakan Tekin, "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Önümüzdeki yüzyılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak ve yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde mümkün" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Bakan Tekin ve protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.