Ankara Keçiören’de bir sürücünün başka bir araca baltayla saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan V.K. ve T.K.’nin yakalandığını duyurdu. V.K.’ye trafik cezaları uygulanırken, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Şahıslar, “Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören’de, bir sürücünün başka bir araca baltayla saldırdığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, olaya karışan V.K. ve T.K.’nin tespit edilerek Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiğini bildirdi.

TRAFİK CEZALARI VE BELGEYE EL KOYMA

Saldırıyı gerçekleştiren sürücü V.K.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; Sürücü belgesini yanında bulundurmamak, Trafik düzeni ve güvenliği kurallarına uymamak, Zorunlu neden olmaksızın diğer araçların ilerleyişine engel olmak, Kamunun rahatını bozacak ve kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, V.K.’nin sürücü belgesi, psikoteknik değerlendirme için geçici olarak geri alındı.

Bu arada V.K. ve T.K., Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla “Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım” diyerek, vatandaşları bu tür olaylara karşı duyarlı olmaya çağırdı.